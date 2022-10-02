Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Из российского плена возвращено 808 человек — Маляр

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Ганна Маляр

В начале широкомасштабного вторжения постановлением Кабмина был создан координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Советница министра обороны Анна Маляр отметила, что очень важно, чтобы люди, которые сегодня разыщут своих родственников и друзей, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, а общество знало, что происходит с освобожденными пленными.

− Я хочу напомнить, что Украина выполняет все нормы Женевской конвенции по вопросам обращения с военнопленными. Все это осуществляет Координационный штаб по обращению с военнопленными, который объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций.

Маляр добавила, что он действует на базе ГУР МО Украины по адресу город Киев, улица Спасская 37.

Сейчас смотрят

— Там осуществляется прием родственников военнопленных и без вести пропавших, где вы можете получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию. Сейчас уже проведено 24 обмена пленными, 808 человек возвращены из плена, – отметила Маляр.

По ее словам, всего Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обработал более 6 тыс. запросов о статусе личности. Речь идет о запросах родственников, которые ищут своих пропавших без вести родных-защитников Украины.

По возвращении украинских защитников из плена государство полностью обеспечивает и гарантирует процесс их реабилитации и лечения, отметила заместитель министра.

Читайте
Из российского плена вернулись еще шесть украинцев

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка