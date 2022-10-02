Из российского плена возвращено 808 человек — Маляр

Октябрь, 02 в 13:01

В начале широкомасштабного вторжения постановлением Кабмина был создан координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Советница министра обороны Анна Маляр отметила, что очень важно, чтобы люди, которые сегодня разыщут своих родственников и друзей, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, а общество знало, что происходит с освобожденными пленными.

− Я хочу напомнить, что Украина выполняет все нормы Женевской конвенции по вопросам обращения с военнопленными. Все это осуществляет Координационный штаб по обращению с военнопленными, который объединяет в себе более 10 государственных учреждений и организаций.

Маляр добавила, что он действует на базе ГУР МО Украины по адресу город Киев, улица Спасская 37.

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— Там осуществляется прием родственников военнопленных и без вести пропавших, где вы можете получить юридическую или психологическую помощь и просто информацию. Сейчас уже проведено 24 обмена пленными, 808 человек возвращены из плена, – отметила Маляр.

По ее словам, всего Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными обработал более 6 тыс. запросов о статусе личности. Речь идет о запросах родственников, которые ищут своих пропавших без вести родных-защитников Украины.

По возвращении украинских защитников из плена государство полностью обеспечивает и гарантирует процесс их реабилитации и лечения, отметила заместитель министра.