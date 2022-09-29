Сентябрь, 29 в 14:24

Украина вернула из российского плена четырех морпехов и двух гражданских.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его информации, Украине удалось вернуть шестерых наших людей — четырех морпехов и двух гражданских.

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Теперь дома: офицеры – Алексей Булахов и Николай Костенко; солдаты – Людмила Герасименко и Иван Земляной; гражданские – Виктория Андруша и Яна Майборода.

– У каждого из них своя история. К примеру, Андрушу Викторию 27 марта российские солдаты забрали из дома, потому что в телефоне девушки нашли данные о вражеской технике, которые она передавала ВСУ. Впоследствии ее отвезли в РФ и удерживали в Курском СИЗО, – рассказал Ермак.

Яна Майборода оказалась в плену, потому что оккупанты в ее телефоне зашли фотографии их техники на территории Чернобыльской зоны.

Военные участвовали в боях за Мариуполь.

По словам главы ОПУ, переговоры по обмену – это сверхсложная работа. Однако вознаграждение за нее – свобода украинцев.

– Именно это стимулирует работать на максимуме эффективности. Обмены продолжаются. Наша цель – вернуть всех наших людей, – подчеркнул глава Офиса президента.

Стоит отметить, что в этом месяце мы вернули 235 наших людей.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как российские оккупанты физически издевались над пленными украинцами и не обеспечивали им даже элементарных бытовых условий.

Фото: Андрей Ермак