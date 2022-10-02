Наразі з російського полону повернуто 808 осіб – Маляр

Жовтень, 02 в 13:01

На початку широкомасштабного вторгнення постановою Кабміну створили Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Радниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що дуже важливо, щоби люди, які сьогодні розшукають своїх родичів та друзів, мали чітку інформацію і знали, куди звертатися, а суспільство знало, що відбувається зі звільненими полоненими.

− Я хочу нагадати, що Україна виконує всі норми Женевської конвенції щодо питань поводження з військовополоненими. Усе це здійснює Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, який об’єднує в собі понад 10 державних установ та організацій.

Маляр додала, що він діє на базі ГУР МО України за адресою місто Київ, вулиця Спаська, 37.

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— Там здійснюється прийом родичів військовополонених та безвісти зниклих, де ви можете отримати юридичну чи психологічну допомогу та просто інформацію. Наразі вже проведено 24 обміни полоненими, 808 осіб повернуто з полону, − зауважила Маляр.

За її словами, всього Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опрацював понад 6 тис. запитів про статус особи. Йдеться про запити родичів, які шукають своїх зниклих безвісти рідних-захисників України.

Після повернення українських захисників з полону держава повністю забезпечує їхню реабілітацію та лікування, зазначила заступниця міністра.