Жовтень, 02 в 11:21

Підготовка особового складу Збройних сил України відповідає найкращим стандартам країн НАТО.

Українські військові зараз є фактично провідною армією на європейському континенті. Таку думку в ефірі національного телемарафону висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

За його словами,Україна вже на практиці показала, що готова до вступу НАТО.

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– Питання щодо реформування правоохоронної системи, структур з боротьби з корупцією, на чому наполягали провідні країни Заходу, – це питання суто технічні і внутрішні. Вони не мають завадити Україні в подальшій євроатлантичній інтеграції, – додав експерт.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала заявку на вступ до НАТО в пришвидшеному порядку.

Процедура вступу потребує чимало часу. Хоч НАТО і дотримується політики відкритих дверей, країна-кандидат має відповідати політичним, військовим та економічним стандартам союзу.

Передумовою для вступу в НАТО є затвердження Плану дій щодо членства (ПДЧ), де прописані заходи підготовки держави.

Що передбачає пришвидшена процедура вступу та через скільки часу Україну приймуть у НАТО – читайте у нашому матеріалі.