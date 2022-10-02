Октябрь, 02 в 16:28

США готовы выделять для Украины по 1,5 млрд долларов ежемесячно в качестве финансовой поддержки. Также там убеждают Евросоюз выделять аналогичные суммы в такие же периоды.

Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.

В издании утверждают, что Белый дом провел переговоры на эту тему с представителями ЕС и призвал Европейский Союз делать больше для того, чтобы поддержать Украину.

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По данным источников, союзники обсуждают механизм регуляции, чтобы удержать Украину на плаву, пока война затягивается.

Президент США Джо Байден 1 октября подписал законопроект о продлении финансировании правительства до 16 декабря 2022 года. Он охватывает 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине с выполнением ряда иных задач.

Все выделенные средства должны пойти на финансовую поддержку правительства Украины, а также на военную помощь.