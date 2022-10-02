США готовы направлять по $1,5 млрд финпомощи Украине ежемесячно до конца войны – Bloomberg
США готовы выделять для Украины по 1,5 млрд долларов ежемесячно в качестве финансовой поддержки. Также там убеждают Евросоюз выделять аналогичные суммы в такие же периоды.
Об этом со ссылкой на свои источники пишет Bloomberg.
В издании утверждают, что Белый дом провел переговоры на эту тему с представителями ЕС и призвал Европейский Союз делать больше для того, чтобы поддержать Украину.
По данным источников, союзники обсуждают механизм регуляции, чтобы удержать Украину на плаву, пока война затягивается.
Президент США Джо Байден 1 октября подписал законопроект о продлении финансировании правительства до 16 декабря 2022 года. Он охватывает 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине с выполнением ряда иных задач.
Все выделенные средства должны пойти на финансовую поддержку правительства Украины, а также на военную помощь.