Жовтень, 02 в 16:28

США готові виділяти для України по 1,5 млрд доларів щомісяця як фінансову підтримку. Також там переконують Євросоюз виділяти аналогічні суми у такі самі періоди.

Про це із посиланням на свої джерела пише Bloomberg.

У виданні стверджують, що Білий дім провів переговори на цю тему із представниками ЄС та закликав Європейський Союз робити більше для того, щоб підтримати Україну.

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За даними джерел, союзники обговорюють механізм регулювання, щоб утримати Україну на плаву, доки війна затягується.

Президент США Джо Байден 1 жовтня підписав законопроєкт щодо продовження фінансування уряду до 16 грудня 2022 року. Він охоплює 12,4 млрд доларів додаткової допомоги Україні з виконанням низки інших завдань.

Усі виділені кошти мають піти на фінансову підтримку уряду України та військову допомогу.