У Німеччині за навчанням українських військових шпигували дрони – Міноборони ФРН

Жовтень, 02 в 17:24

У Німеччині за військовим полігоном Вільдфлекен (Wildflecken), на якому проходять навчання українські військові, намагалися шпигувати за допомогою дронів. Цей факт підтвердили у Міністерстві оборони ФРН.

У міністерстві не відповіли на запитання про те, хто за цим стоїть, але в кулуарах говорять, що це могла бути Росія.

Зазначається, що в ніч на 1 жовтня у районі полігону помітили не менше 12 дронів. Їх виявили на кордоні німецьких федеральних земель Баварія та Гессен. На данний момент слідчі дії тривають.

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Довідка. На території полігону Бундесверу (німецьких збройних сил, – Ред.) Вільдфлекен українські військовослужбовці навчаються на бронетранспортерах Dingo. Німеччина пообіцяла надати Києву 50 таких машин.

Нагадаємо, що наприкінці серпня німецьке видання повідомило із посиланням на дані служби військової контррозвідки MAD, що спецслужби Росії шпигували за навчанням ЗСУ.

Російські агенти стежили за підготовкою українців поблизу міста Ідар-Оберштайн, а також поблизу міста Графенвер.

Джерело: DW