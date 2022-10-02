Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Німеччині за навчанням українських військових шпигували дрони – Міноборони ФРН

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

У Німеччині за військовим полігоном Вільдфлекен (Wildflecken), на якому проходять навчання українські військові, намагалися шпигувати за допомогою дронів. Цей факт підтвердили у Міністерстві оборони ФРН.

У міністерстві не відповіли на запитання про те, хто за цим стоїть, але в кулуарах говорять, що це могла бути Росія.

Зазначається, що в ніч на 1 жовтня у районі полігону помітили не менше 12 дронів. Їх виявили на кордоні німецьких федеральних земель Баварія та Гессен. На данний момент слідчі дії тривають.

Зараз дивляться

Довідка. На території полігону Бундесверу (німецьких збройних сил, – Ред.) Вільдфлекен українські військовослужбовці навчаються на бронетранспортерах Dingo. Німеччина пообіцяла надати Києву 50 таких машин.

Нагадаємо, що наприкінці серпня німецьке видання повідомило із посиланням на дані служби військової контррозвідки MAD, що спецслужби Росії шпигували за навчанням ЗСУ.

Російські агенти стежили за підготовкою українців поблизу міста Ідар-Оберштайн, а також поблизу міста Графенвер.

Джерело: DW

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка