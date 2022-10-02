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Факты / Україна

Военные РФ стали чаще покидать позиции и сдаваться в плен – Генштаб

Анастасия Гевко, редактор ленты
Военные РФ стали чаще покидать позиции и сдаваться в плен – Генштаб
Фото: Минобороны

Генеральный штаб Вооруженных Сил отметил массовые случаи сдачи в плен российских оккупантов.

– Благодаря успехам сил обороны, на отдельных направлениях отмечено снижение уровня морально-психологического состояния вражеского личного состава, что приводит к многочисленным случаям сдачи военнослужащих в плен и оставлению своих позиций, – сказано в оперативной информации, опубликованной в Facebook.

Как отмечается, перед освобождением города Лиман Донецкой области отдельные подразделения оккупантов попытались отойти вглубь временно оккупированных территорий. 

Так, 30 сентября в районе оккупированного города Счастье Луганской области обнаружили колонну из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава второго армейского корпуса российских оккупационных войск.

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– Отрицательно влияют на военнослужащих вооруженных сил российской федерации задержки и снижение уровня обещанных выплат за участие в так называемой “специальной военной операции” на территории Украины, – сказано в сводке.

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Источник: Генштаб ВСУ
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