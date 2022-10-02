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Факти / Україна

Військові РФ почали частіше залишати позиції та здаватися в полон – Генштаб

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Військові РФ почали частіше залишати позиції та здаватися в полон – Генштаб
Фото: Міноборони

Генеральний штаб Збройних Сил вказав на масові випадки здачі в полон російських окупантів.

– Завдяки успіхам сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців у полон та залишення своїх позицій, – йдеться в оперативній інформації, опублікованій у Facebook.

Як зазначається, перед визволенням міста Лиман Донецької області окремі підрозділи окупантів спробували відійти вглиб тимчасово окупованих територій.

Так, 30 вересня у районі окупованого міста Щастя Луганської області виявили колону з цивільних автомобілів та мікроавтобусів, у якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу другого армійського корпусу російських окупаційних військ.

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– Негативно впливають на військовослужбовців збройних сил російської федерації затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій “спеціальній військовій операції” на території України, – сказано у зведенні.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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