Військові РФ почали частіше залишати позиції та здаватися в полон – Генштаб
Генеральний штаб Збройних Сил вказав на масові випадки здачі в полон російських окупантів.
– Завдяки успіхам сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців у полон та залишення своїх позицій, – йдеться в оперативній інформації, опублікованій у Facebook.
Як зазначається, перед визволенням міста Лиман Донецької області окремі підрозділи окупантів спробували відійти вглиб тимчасово окупованих територій.
Так, 30 вересня у районі окупованого міста Щастя Луганської області виявили колону з цивільних автомобілів та мікроавтобусів, у якій налічувалося понад 200 військовослужбовців зі складу другого армійського корпусу російських окупаційних військ.
– Негативно впливають на військовослужбовців збройних сил російської федерації затримки та зниження рівня обіцяних виплат за участь у так званій “спеціальній військовій операції” на території України, – сказано у зведенні.