Освобождение Лимана имеет три принципиально важных момента – Мусиенко

Октябрь, 02 в 13:53

В Лимане потерпела сокрушительное поражение 20 армия РФ, которую она создавала с 2015 года для подготовки полномасштабной войны против Украины. Об этом меньше говорят в смысле значения освобождения этого города, но это важно, заявил в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

– Контрнаступление, которое было на Харьковщине, продолжается и дает положительные результаты в смысле того, что вытесняются дальше позиции противника на восток и северо-восток Донецкой области. Лиман – ключевой пункт, поскольку есть узловая железнодорожная станция, – подчеркнул он.

Кроме того, по его словам, Украина возвращает контроль над транспортным сообщением, что открывает перспективы для продвижения дальше.

– Есть еще один достаточно важный момент. Об этом меньше говорят, но это важно. Фактически потерпела сокрушительное поражение 20 армия РФ, которую она создавала с 2015 года со штабом в Воронеже, и которую она создавала для подготовки полномасштабной войны против Украины. И сейчас эта армия несет поражение, – объяснил Мусиенко.

Говоря о российских войсках, которые могли попасть в окружение в Лимане, эксперт подчеркнул, что речь идет о около 1,6 тыс. оккупантов.

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Президент Украины Владимир Зеленский 2 октября подтвердил, что по состоянию на 12.30 Лиман полностью зачищен от российских оккупантов.

Фото: Олександр Мусієнко