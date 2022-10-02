Звільнення Лиману має три принципово важливі моменти – Мусієнко

Жовтень, 02 в 13:53

У Лимані зазнала нищівної поразки 20 армія РФ, яку вона створювала з 2015 року для повномасштабної війни проти України. Про це менше говорять у сенсі значення звільнення цього міста, але це важливо, заявив в ефірі телемарафону військовий експерт Олександр Мусієнко.

– Контрнаступ, який був на Харківщині, триває і дає позитивні результати в сенсі того, що витискаються далі позиції противника на схід і північний схід Донеччини. Лиман – ключовий пункт, оскільки є вузлова залізнична станція, – наголосив він.

Крім того, за його словами, Україна повертає контроль над транспортним сполученням, що відкриває перспективи для просування далі.

– Є ще один досить принциповий момент. Про це менше говорять, але це важливо. Фактично зазнала нищівної поразки 20 армія РФ, яку вона створювала з 2015 року зі штабом у Воронежі для підготовки повномасштабної війни проти України. І зараз ця армія зазнає втрат, – пояснив Мусієнко.

Говорячи про російські війська, які могли потрапити в оточення в Лимані, експерт наголосив, що йдеться про близько 1,6 тис. окупантів.

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Президент України Володимир Зеленський 2 жовтня підтвердив, що станом на 12:30 Лиман повністю зачищено від російських окупантів.

Фото: Олександр Мусієнко