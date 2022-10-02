По состоянию на 12:30 Лиман полностью зачищен — Зеленский
Украинские военные 2 октября полностью освободили от российских оккупантов город Лиман в Донецкой области.
Это подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, записав короткое видеосообщение.
— По состоянию на 12:30 Лиман зачищен полностью. Спасибо нашим военным, нашим воинам. Слава Украине! – отметил президент.
Наши защитники в субботу, 1 октября, на въезде в город Лиман Донецкой области установили украинский флаг.
Минобороны РФ заявило об отводе своих войск из Лимана, но заместитель министра обороны Украины Анна Маляр под вечер субботы сообщила, что в городе еще продолжаются бои.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении отмечал, что украинский флаг уже в Лимане, но там еще продолжаются боевые действия.
Российские оккупанты использовали Лиман как один из опорных пунктов для атаки на Славянск.