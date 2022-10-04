До освобождения Северодонецка и Лисичанска еще долго – Арестович

Октябрь, 03 в 22:46

До полного освобождения Северодонецка и Лисичанска Луганской области еще долго.

Об этом в эфире Фейгин Live заявил советник Офиса президента Алексей Арестович.

Он отметил, что эти населенные пункты не так просто освободить, как может казаться.

Сейчас смотрят

– Наши там работают, некоторые опасения с российской стороны имеют место быть. Наверняка Сватовому влетит, как и Кременной, потому что там как раз сборная солянка “косых и хромых”. Существует вариант, в котором российская оборона “обсыпалась” под Северодонецком и Лисичанском, они просто убежали, а мы заняли пустые места. Но южнее Лисичанска не последние ребята у них дерутся, там непросто, – сказал он.

Арестович отметил, что сейчас важно не порождать ложные надежды и завышенные ожидания, а просто наблюдать за развитием событий на фронте.