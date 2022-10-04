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Факты / Україна

На Луганщине оккупанты планируют держать оборону в психбольнице и вывозят оттуда людей

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Луганщине оккупанты планируют держать оборону в психбольнице и вывозят оттуда людей
Фото: Depositphotos

В Луганской области оккупанты вывозят из психбольницы в Сватово людей, очевидно, планируя держать в учреждении оборону.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

— Рашисты вывозят людей, которые находились в Сватовской психбольнице, чтобы сделать из нее место обороны. Больница имеет хорошую сеть подземных комнат, поэтому выбор орков понятен, но это их все равно не спасет, — говорит он.

Кроме того, Гайдай заявил, что сбежавшие из-под Лимана российские мобилизованные отказываются возвращаться на фронт. Они “оккупировали” в Счастье теплотрассу и прячутся там.

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Также, по информации главы ОВА, оккупированную Луганщину покидают работники из РФ — строители, врачи и другие. Они массово бегут обратно в Россию.

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