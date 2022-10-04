До звільнення Сєвєродонецька і Лисичанська ще довго – Арестович

Жовтень, 03 в 22:46

До повного звільнення Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області ще довго.

Про це в ефірі Фейгін Live заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Він зазначив, що ці населені пункти не так просто звільнити, як може здаватися.

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– Наші там працюють, деякі побоювання з російської сторони мають місце бути. Напевно, Сватовому влетить, як і Кремінній, бо там якраз збірна солянка “косих і кульгавих”. Існує варіант, у якому російська оборона “обсипалася” під Сєвєродонецьком та Лисичанськом, вони просто втекли, а ми зайняли порожні місця. Але південніше Лисичанська не останні хлопці у них б’ються, там непросто, – сказав він.

Арестович наголосив на тому, що зараз важливо не породжувати хибні надії та завищені очікування, а просто спостерігати за розвитком подій на фронті.