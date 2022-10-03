Возле Сватово раздался взрыв, буряты разлетелись — Гайдай

Октябрь, 03 в 0:03

2 октября в Нижней Дуванке вблизи оккупированного Сватово Луганской области прогремел взрыв, в результате которого погибли оккупанты-буряты.

Об этом в Telegam сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

– Сегодня в Нижней Дуванке возле Сватового буряты разлетелись и висят кусками сейчас на деревьях. Что-то они там снова жгли не там, где нужно, или там, где нужно. Настроения панические. Они там в шоке от скорости наступления украинских военных, – информирует Гайдай.

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Также он рассказал, что на некоторых освобожденных территориях украинские военные удивляются большому количеству убитых военных РФ и предполагают, что работали заградотряды.

– На определенных участках фронта, где уже прошли наши защитники, даже они удивлены, потому что очень много погибших орков. Они говорят, что бои шли мощные, но, возможно, даже работали какие-то отряды, чтобы не давать россиянам убегать, — сказал он.

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Фото: ГУР