На Луганщині окупанти планують тримати оборону у психлікарні та вивозять звідти людей
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У Луганській області окупанти вивозять із психіатричної лікарні у Сватовому людей, очевидно, плануючи тримати в установі оборону.
Про це в ефірі Єдиних новин повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
– Рашисти вивозять людей, які перебували у Сватівській психіатричній лікарні, щоб зробити з неї місце оборони. Лікарня має гарну мережу підземних кімнат, тож вибір орків зрозумілий, але це їх все одно не врятує, – каже він.
Крім того, Гайдай заявив, що російські мобілізовані, що втекли з-під Лиману, відмовляються повертатися на фронт. Вони “окупували” у Щасті теплотрасу і ховаються там.
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Також, за інформацією голови ОВА, окуповану Луганщину залишають працівники з РФ – будівельники, лікарі та інші. Вони масово біжать назад до Росії.