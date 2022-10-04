На Луганщині окупанти планують тримати оборону у психлікарні та вивозять звідти людей

Жовтень, 03 в 21:05

У Луганській області окупанти вивозять із психіатричної лікарні у Сватовому людей, очевидно, плануючи тримати в установі оборону.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

– Рашисти вивозять людей, які перебували у Сватівській психіатричній лікарні, щоб зробити з неї місце оборони. Лікарня має гарну мережу підземних кімнат, тож вибір орків зрозумілий, але це їх все одно не врятує, – каже він.

Крім того, Гайдай заявив, що російські мобілізовані, що втекли з-під Лиману, відмовляються повертатися на фронт. Вони “окупували” у Щасті теплотрасу і ховаються там.

Зараз дивляться

Також, за інформацією голови ОВА, окуповану Луганщину залишають працівники з РФ – будівельники, лікарі та інші. Вони масово біжать назад до Росії.