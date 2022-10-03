Октябрь, 03 в 19:31

Во время псевдореферендума захватчики считали даже “голоса” украинцев, которые выехали с оккупированной территории.

Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупанта с супругой, обнародованный Службой безопасности Украины.

В частности, женщина рассказывала военнослужащему Псковской дивизии последние новости о псевдореферендуме в Херсонской области.

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— Это все на*балово. Там половина людей вообще не хотят, чтобы они были в России. Но Россия заставила: сказали, если нет, то сваливайте отсюда. Там даже предлагали купить Ладу-гранту или что-то такое, чтобы они проголосовали за Россию, — сказала она.

В свою очередь захватчик поделился разговором с местным населением оккупированной Донетчины:

— Местные говорили, что половины людей здесь нет – уже уехали. А их голоса все равно посчитаны, — добавил он.

Ранее мы сообщали, что после проведения псевдореферендума на Херсонщине о “присоединении” временно захваченных территорий к РФ оккупанты притихли.

Их руководство не понимает, как действовать дальше, поскольку контрнаступление украинских войск не прекращается.

Фото: Главное управление разведки