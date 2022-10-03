Жовтень, 03 в 19:31

Під час псевдореферендуму загарбники рахували навіть “голоси” українців, які виїхали з окупованої території.

Про це свідчить телефонна розмова окупанта з дружиною, яку оприлюднила Служба безпеки України.

Зокрема, жінка розповідала військовослужбовцю Псковської дивізії останні новини про псевдореферендум у Херсонській області.

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– Це все на на*балово. Там половина людей взагалі не хочуть, щоб вони були у Росії. Але Росія змусила: сказали, якщо ні, то звалюйте звідси. Там навіть пропонували купити Ладу-гранту чи щось таке, щоб вони проголосували “за Росію”, – сказала вона.

Своєю чергою загарбник поділився розмовою з місцевим населенням окупованої Донеччини:

– Місцеві казали, що половини людей тут нема – вже поїхали. А їхні голоси все одно пораховані, – додав він.

Раніше ми повідомляли, що після проведення псевдореферендуму на Херсонщині про “приєднання” тимчасово захоплених територій до РФ окупанти притихли.

Їхнє керівництво не розуміє, як діяти далі, оскільки контрнаступ українських військ не припиняється.

Фото: Головне управління розвідки