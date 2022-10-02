Октябрь, 02 в 7:31

В оккупированном Крыму россияне продолжают мобилизовать местных мужчин.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Так, на территории оккупированного полуострова продолжается формирование мотострелковой дивизии из местного мужского населения, мужчин из Краснодарского края и республики Адыгея.

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В пункт постоянной дислокации 810-й отдельной бригады морской пехоты РФ, базирующейся в городе Севастополь, прибыло около 2 тыс. отмобилизованных лиц.

В настоящее время военные части противника в Крыму приведены в полную боевую готовность, проводятся мероприятия по рассредоточению подразделений.

В Генштабе сообщают, что в Буденновск Ставропольского края, в 205 отдельной мотострелковой бригады 49 общевойсковой армии Южного военного округа РФ, прибыло около 5 тыс. новых мобилизованных.

В пункте постоянной дислокации части размещено около 3 тыс., остальные — в палаточном городке на полигоне Николо-Александровский. Начались занятия по боевой подготовке.

Следует заметить, что из Москвы и Питера практически никого не забирают в рамках мобилизации.