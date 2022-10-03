Шукають чоловіків 18-35 років: у Херсоні окупанти роблять поквартирні обходи

Жовтень, 03 в 12:53

У Херсоні та інших тимчасово окупованих населених пунктах регіону російські загарбники почали робити побудинковий і поквартирний обхід.

У такий спосіб вони намагаються знайти чоловіків віком від 18 до 35 років. Про це під час брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Він додав, що наразі повістки не вручають, але головна мета таких дій – перепис чоловіків і можливе їхнє використання у складі так званих добровольчих мобілізаційних загонів.

Зараз дивляться

– На мою думку, окупанти використовуватимуть чоловіків і наших громадян як живий щит або як мобілізаційний трудовий ресурс для будівництва фортифікаційних споруд. Тому зараз люди масово намагаються виїхати, – розповів Хлань.

До слова, днями Генштаб ЗСУ повідомив, що в окупованому Криму росіяни продовжують мобілізувати місцевих чоловіків.

Зокрема, на території окупованого півострова триває формування мотострілецької дивізії з місцевого населення, чоловіків із Краснодарського краю та республіки Адигея.