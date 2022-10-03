Октябрь, 03 в 20:39

В Турции освобожденные из российского плена бойцы Азовстали встретились с родными.

– Командир полка Нацгвардии Азов Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламарь, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), старший офицер Азова Олег Хоменко и командир 12-й бригады НГУ Денис Шлега находятся в Турции по условиям обмена под личными гарантиями защиты президента Реджепа Таипа Эрдогана, — говорится в сообщении ОП.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что за время пребывания военных в плену их семьям пришлось пережить чрезвычайно сложные испытания, и они справились с этим достойно.

— Ваши родные боролись за ваше освобождение с огромным рвением. Они так долго ждали вас, – сказал он.

Кроме того, руководитель ОП подчеркнул, что семьи защитников Азовстали борются за освобождение всех, кто до сих пор остается в плену.

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Ермак отметил, что история обороны Мариуполя и Азовстали стала для всего мира свидетельством мужества и стойкости украинского народа и будет образцом несокрушимости для многих поколений украинцев.

– Мариуполь стал нашими Фермопилами. Как и о 300 спартанцах, об обороне и трагедии Мариуполя должен знать весь мир. Но самое важное, о чем я всегда говорю: герои должны быть живы, – резюмировал он.

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Тепло объятий и слезы радости: в Турции бойцы Азовстали после плена встретились с родными / 10 фотографий

Андрей Ермак поблагодарил бойцов от имени президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что испытания, через которые они прошли, никто не сможет понять полностью, но этот опыт плена может быть использован для облегчения судьбы других украинских пленников.

— Мы должны освободить всех, кто остается в плену и за решеткой, всех, кто был принудительно депортирован. Вы понимаете, как это важно. Люди – это самое ценное, что есть у Украины. И мы упорно боремся за возвращение каждого нашего воина и каждого гражданского, – сказал он.

Фото: Елена Зеленская