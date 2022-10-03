Октябрь, 03 в 18:03

Генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова освободили из плена российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на своей странице в Twitter.

– Я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье, – написал он.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely. Сейчас смотрят — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 3, 2022

Напомним, российские оккупанты похитили Игоря Мурашова 30 сентября около 16:00, когда он ехал на автомобиле с Запорожской АЭС в Энергодар.

Гендиректора станции остановил патруль оккупантов. Затем россияне, завязав глаза Мурашову, увезли его в неизвестном направлении.

Впоследствии украинские правоохранители начали производство по факту похищения российскими оккупантами гендиректора ЗАЭС.

Фото: Энергоатом