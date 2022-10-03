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Факты / Україна

Гендиректора ЗАЭС Мурашова освободили из российского плена

Валентина Чорна, редактор ленты
Гендиректор Запорізької АЕС (ЗАЕС) Ігор Мурашов

Генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова освободили из плена российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на своей странице в Twitter.

– Я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье, – написал он.

Напомним, российские оккупанты похитили Игоря Мурашова 30 сентября около 16:00, когда он ехал на автомобиле с Запорожской АЭС в Энергодар.

Гендиректора станции остановил патруль оккупантов. Затем россияне, завязав глаза Мурашову, увезли его в неизвестном направлении.

Впоследствии украинские правоохранители начали производство по факту похищения российскими оккупантами гендиректора ЗАЭС.

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Фото: Энергоатом

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