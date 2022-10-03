Гендиректора ЗАЭС Мурашова освободили из российского плена
Генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова освободили из плена российских оккупантов.
Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на своей странице в Twitter.
– Я получил подтверждение, что господин Мурашов благополучно вернулся к своей семье, – написал он.
I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely.Сейчас смотрят
— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 3, 2022
Напомним, российские оккупанты похитили Игоря Мурашова 30 сентября около 16:00, когда он ехал на автомобиле с Запорожской АЭС в Энергодар.
Гендиректора станции остановил патруль оккупантов. Затем россияне, завязав глаза Мурашову, увезли его в неизвестном направлении.
Впоследствии украинские правоохранители начали производство по факту похищения российскими оккупантами гендиректора ЗАЭС.
Фото: Энергоатом