Генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова освободили из плена российских оккупантов.

Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на своей странице в Twitter.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely.

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 3, 2022