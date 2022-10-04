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Факты / Україна

Эстония подарила Украине дроны, которые россиянин хотел передать армии оккупантов

Илья Нежигай, редактор ленты
Эстония подарила Украине дроны, которые россиянин хотел передать армии оккупантов

Эстония передала Украине беспилотники, которые мужчина с двойным гражданством Эстонии и Российской Федерации хотел передать оккупантам из российской армии.

Об этом на своей странице в Twitter сообщило посольство Эстонии в Украине.

В ведомстве добавили, что мужчину арестовали.

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— Департамент охранной полиции Эстонии изъял дроны, которые купил мужчина, и передал их украинской армии, — говорится в сообщении эстонской дипмиссии.

В то же время Радио Свобода сообщает, что беспилотники приобрел певец-дальнобойщик из Пскова по имени Владимир Шилов. Он был арестован 28 мая на границе, когда перевозил в Россию три дрона, которые хотел отправить военным из российской армии для войны против Украины.

Шилов собирал средства на приобретение дронов в соцсетях.

Суд в Эстонии назначил Шилову год тюрьмы (четыре месяца в заключении, остальные восемь — условно с четырехлетним испытательным сроком). Тогда же приговор вынесли еще двум мужчинам, которые помогали Шилову: Илье и Руслану Голембовским, которые пожертвовали деньги на покупку дронов. Обоих приговорили к пяти месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в год и восемь месяцев.

Как пишет Север.Реалии, 29 сентября Шилов вышел из тюрьмы Таллинна и сказал, что не знает о судьбе дронов, которые он купил.

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Фото: Посольство Эстонии в Украине

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