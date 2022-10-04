Октябрь, 04 в 18:44

Эстония передала Украине беспилотники, которые мужчина с двойным гражданством Эстонии и Российской Федерации хотел передать оккупантам из российской армии.

Об этом на своей странице в Twitter сообщило посольство Эстонии в Украине.

В ведомстве добавили, что мужчину арестовали.

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— Департамент охранной полиции Эстонии изъял дроны, которые купил мужчина, и передал их украинской армии, — говорится в сообщении эстонской дипмиссии.

В то же время Радио Свобода сообщает, что беспилотники приобрел певец-дальнобойщик из Пскова по имени Владимир Шилов. Он был арестован 28 мая на границе, когда перевозил в Россию три дрона, которые хотел отправить военным из российской армии для войны против Украины.

Шилов собирал средства на приобретение дронов в соцсетях.

Суд в Эстонии назначил Шилову год тюрьмы (четыре месяца в заключении, остальные восемь — условно с четырехлетним испытательным сроком). Тогда же приговор вынесли еще двум мужчинам, которые помогали Шилову: Илье и Руслану Голембовским, которые пожертвовали деньги на покупку дронов. Обоих приговорили к пяти месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в год и восемь месяцев.

Как пишет Север.Реалии, 29 сентября Шилов вышел из тюрьмы Таллинна и сказал, что не знает о судьбе дронов, которые он купил.

Фото: Посольство Эстонии в Украине