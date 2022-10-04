Жовтень, 04 в 18:44

Естонія передала Україні безпілотники, які чоловік із подвійним громадянством Естонії та Російської Федерації хотів передати окупантам з російської армії.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомило посольство Естонії в Україні.

У відомстві додали, що чоловіка арештували.

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– Департамент охоронної поліції Естонії вилучив дрони, які купив чоловік, та передав їх українській армії, — йдеться у повідомленні естонської дипмісії.

Водночас Радіо Свобода повідомляє, що безпілотники придбав співак-далекобійник із Пскова на ім’я Володимир Шилов. Він був заарештований 28 травня на кордоні, коли перевозив до Росії три дрони, які хотів надіслати військовим з російської армії для війни проти України.

Шилов збирав кошти на придбання дронів у соцмережах.

Суд в Естонії призначив Шилову рік в’язниці (чотири місяці в ув’язненні, решту вісім – умовно з чотирирічним випробувальним терміном). Тоді ж вирок винесли ще двом чоловікам, які допомагали Шилову: Іллі та Руслану Голембовським, які пожертвували гроші на купівлю дронів. Обох засудили до п’яти місяців в’язниці умовно з випробувальним терміном у рік і вісім місяців.

Як пише Север.Реалии, 29 вересня Шилов вийшов із в’язниці Таллінна і сказав, що не знає про долю дронів, які він купив.

Фото: Посольство Естонії в Україні