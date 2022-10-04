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Факти / Україна

Естонія подарувала Україні дрони, які росіянин хотів передати армії окупантів

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Естонія подарувала Україні дрони, які росіянин хотів передати армії окупантів

Естонія передала Україні безпілотники, які чоловік із подвійним громадянством Естонії та Російської Федерації хотів передати окупантам з російської армії.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомило посольство Естонії в Україні.

У відомстві додали, що чоловіка арештували.

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– Департамент охоронної поліції Естонії вилучив дрони, які купив чоловік, та передав їх українській армії, — йдеться у повідомленні естонської дипмісії.

Водночас Радіо Свобода повідомляє, що безпілотники придбав співак-далекобійник із Пскова на ім’я Володимир Шилов. Він був заарештований 28 травня на кордоні, коли перевозив до Росії три дрони, які хотів надіслати військовим з російської армії для війни проти України.

Шилов збирав кошти на придбання дронів у соцмережах.

Суд в Естонії призначив Шилову рік в’язниці (чотири місяці в ув’язненні, решту вісім – умовно з чотирирічним випробувальним терміном). Тоді ж вирок винесли ще двом чоловікам, які допомагали Шилову: Іллі та Руслану Голембовським, які пожертвували гроші на купівлю дронів. Обох засудили до п’яти місяців в’язниці умовно з випробувальним терміном у рік і вісім місяців.

Як пише Север.Реалии, 29 вересня Шилов вийшов із в’язниці Таллінна і сказав, що не знає про долю дронів, які він купив.

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Фото: Посольство Естонії в Україні

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