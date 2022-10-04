Октябрь, 04 в 18:49

На территории временно оккупированной Луганской области РФ обучает бывших заключенных для их дальнейшего участия в войне против Украины.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 4 октября.

– Российская сторона не прекращает практику применения на территории Украины частных военных кампаний, укомплектованных лицами, завербованными в местах лишения свободы. Так, на временно оккупированной территории Луганской области, в так называемых “центрах подготовки”, идет обучение указанной категории лиц для дальнейшего направления их на линию столкновения, — говорится в сообщении.

Кроме этого, в РФ продолжаются мероприятия так называемой “частичной мобилизации”.

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— По имеющейся информации, казанский центр комплектования проводит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах казанского высшего танкового командного училища, — сообщили в Генштабе.

За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.

Кроме этого, украинские защитники поразили два опорных пункта, восемь мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса противника.