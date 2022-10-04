На оккупированной Луганщине РФ обучает бывших заключенных для участия в войне — Генштаб
На территории временно оккупированной Луганской области РФ обучает бывших заключенных для их дальнейшего участия в войне против Украины.
Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 4 октября.
– Российская сторона не прекращает практику применения на территории Украины частных военных кампаний, укомплектованных лицами, завербованными в местах лишения свободы. Так, на временно оккупированной территории Луганской области, в так называемых “центрах подготовки”, идет обучение указанной категории лиц для дальнейшего направления их на линию столкновения, — говорится в сообщении.
Кроме этого, в РФ продолжаются мероприятия так называемой “частичной мобилизации”.
— По имеющейся информации, казанский центр комплектования проводит формирование и комплектование трех мотострелковых и двух артиллерийских полков на фондах казанского высшего танкового командного училища, — сообщили в Генштабе.
За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.
Кроме этого, украинские защитники поразили два опорных пункта, восемь мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также два зенитных ракетных комплекса противника.
– Также наши подразделения противовоздушной обороны сбили два БпЛА врага. Ракетные войска и артиллерия за текущие сутки поразили пункт управления, а также два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов, — добавили в Генштабе.