Октябрь, 04 в 18:08

На юге российские оккупанты пытаются подтягивать резервы из недавно мобилизованных, в то же время у них проблемы с логистикой и нехваткой боеприпасов.

Об этом сообщили в оперативном командовании Юг Вооруженных сил Украины.

— Противник пытается подтягивать резервы, в том числе и сформированные из недавно мобилизованных. В то же время страдает из-за нарушений логистики, нехватки боеприпасов, средств защиты. Не успевая на фронте, продолжает терроризировать тыловые населенные пункты и местных граждан, — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 170 огневых задач по районам сосредоточения вражеских сил и средств, логистических центрах и транспортных артериях.

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— Предварительно известно об уничтожении двух единиц автобронетехники и четырех рашистов. Остальные потери врага выясняются, — сообщили в ОК Юг.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 223-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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