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Факти / Україна

На окупованій Луганщині РФ навчає колишніх в’язнів для участі у війні – Генштаб

Валентина Чорна, редакторка стрічки
мобілізовані росіяни
Фото: Getty Images

На території тимчасово окупованої Луганщини РФ навчає колишніх в’язнів для їхньої подальшої участі у війні проти України.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 4 жовтня.

– Російська сторона не припиняє практику застосування на території України приватних військових кампаній, укомплектованих особами, завербованими в місцях позбавлення волі. Так, на тимчасово окупованій території Луганської області, в так званих “центрах підготовки”, триває навчання зазначеної категорії осіб для подальшого направлення їх на лінію зіткнення, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, в РФ тривають заходи так званої “часткової мобілізації”.

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– За наявною інформацією, казанський центр комплектування проводить формування та комплектування трьох мотострілецьких та двох артилерійських полків на фондах казанського вищого танкового командного училища, – повідомили у Генштабі.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.

Крім цього, українські захисники уразили два опорних пункти, вісім місць зосередження озброєння та військової техніки, а також два зенітних ракетних комплекси противника.

– Також наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БпЛА ворога. Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили пункт управління, а також два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки окупантів, – додали у Генштабі.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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