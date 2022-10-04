Жовтень, 04 в 18:49

На території тимчасово окупованої Луганщини РФ навчає колишніх в’язнів для їхньої подальшої участі у війні проти України. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 4 жовтня.

– Російська сторона не припиняє практику застосування на території України приватних військових кампаній, укомплектованих особами, завербованими в місцях позбавлення волі. Так, на тимчасово окупованій території Луганської області, в так званих “центрах підготовки”, триває навчання зазначеної категорії осіб для подальшого направлення їх на лінію зіткнення, – йдеться у повідомленні.

Крім цього, в РФ тривають заходи так званої “часткової мобілізації”.

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– За наявною інформацією, казанський центр комплектування проводить формування та комплектування трьох мотострілецьких та двох артилерійських полків на фондах казанського вищого танкового командного училища, – повідомили у Генштабі.

За поточну добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Майорськ, Виїмка, Спірне, Озерянівка, Зайцеве, Бахмут, Бахмутське, Веселе, Первомайське та Новомихайлівка.

Крім цього, українські захисники уразили два опорних пункти, вісім місць зосередження озброєння та військової техніки, а також два зенітних ракетних комплекси противника.