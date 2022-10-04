Октябрь, 04 в 14:24

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов рассказал, сколько обращений о сдаче в плен получили от российских оккупантов только за несколько последних недель.

Так, по его наблюдениям, солдаты РФ сдаются в плен массово.

В частности, только за последние несколько недель на горячие линии проекта Хочу жить поступило более 2 тыс. обращений.

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Кроме того Андрей Юсов рассказал, как россиянам избежать отправки на передовую, если солдат уже мобилизован, а также подчеркнул, что повестки в России выдали 100 тысячам мобилизованных, которых отправляют на самые опасные участки фронта.

Ранее о том, что российские оккупанты стали чаще сдаваться в плен, сообщали в Генштабе.