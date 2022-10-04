Жовтень, 04 в 14:24

Представник ГУР МО України Андрій Юсов розповів, скільки звернень про здачу в полон отримали від російських окупантів лише за останні кілька тижнів.

Так, за його спостереженнями солдати РФ здаються в полон масово.

Зокрема, лише за останні кілька тижнів на гарячі лінії проекту Хочу жить надійшло понад 2 тис. звернень.

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Крім того, Андрій Юсов розповів, як росіянам уникнути відправки на передову, якщо солдат уже мобілізований, а також підкреслив, що повістки в Росії видали 100 тисячам мобілізованих, яких відправляють на найнебезпечніші ділянки фронту.

Раніше про те, що російські окупанти частіше здавалися в полон, повідомляли в Генштабі.