Октябрь, 04 в 8:58

Ночью 4 октября российские войска обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

Мощный обстрел Никополя: ранены четверо мужчин, город остался без воды / 6 фотографий

Больше всего пострадал Никополь, куда прилетело около 30 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии.

Ранены четверо мужчин – им 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них находятся в больнице.

Сейчас смотрят

Оккупанты за ночь разрушили более 30 многоэтажных и частных домов.

В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры.

Из-за того, что россияне повредили электросети насосной станции водоканала, город остался без воды.

Также в Никополе после ночного обстрела более семи тысяч семей – без света.

Энергетики уже подключили электроэнергию для половины из них, работы по восстановлению линий продолжаются.

Обстрелами повреждены также школа, аптека, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.

В Марганецкой и Червоногригорьевской общинах областные власти еще выясняют масштабы разрушений.

По предварительной информации, там обошлось без пострадавших.

В Покровской общине Синельниковского района из-за атаки загорелись склады сельхозпредприятия.

Пожарные пламя потушили. Люди, отмечает руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко, остались невредимыми.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 223-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко