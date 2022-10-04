Мощный обстрел Никополя: ранены четверо мужчин, город остался без воды
Ночью 4 октября российские войска обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.
Больше всего пострадал Никополь, куда прилетело около 30 снарядов из Градов и тяжелой артиллерии.
Ранены четверо мужчин – им 28, 48, 50 и 66 лет. Двое из них находятся в больнице.
Оккупанты за ночь разрушили более 30 многоэтажных и частных домов.
В одной из многоэтажек разрушены четыре квартиры.
Из-за того, что россияне повредили электросети насосной станции водоканала, город остался без воды.
Также в Никополе после ночного обстрела более семи тысяч семей – без света.
Энергетики уже подключили электроэнергию для половины из них, работы по восстановлению линий продолжаются.
Обстрелами повреждены также школа, аптека, промышленное предприятие, зерновой элеватор, магазины и админздания.
В Марганецкой и Червоногригорьевской общинах областные власти еще выясняют масштабы разрушений.
По предварительной информации, там обошлось без пострадавших.
В Покровской общине Синельниковского района из-за атаки загорелись склады сельхозпредприятия.
Пожарные пламя потушили. Люди, отмечает руководитель областной военной администрации Валентин Резниченко, остались невредимыми.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 223-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко