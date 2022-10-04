Жовтень, 04 в 8:58

Уночі 4 жовтня російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Потужний обстріл Нікополя: поранено чотирьох чоловіків, місто залишилося без води / 6 фотографий

Найбільше постраждав Нікополь, куди прилетіли близько 30 снарядів із Градів та важкої артилерії.

Поранено чотирьох чоловіків – їм 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них перебувають у лікарні.

Зараз дивляться

Окупанти за ніч понівечили понад 30 багатоповерхових та приватних будинків.

В одній із багатоповерхівок зруйновано чотири квартири.

Через те, що росіяни пошкодили електромережі насосної станції водоканалу, місто лишилося без води.

Також у Нікополі після нічного обстрілу понад сім тисяч родин – без світла.

Енергетики вже підключили електроенергію для половини з них, роботи з відновлення ліній тривають.

Обстрілами пошкоджено також школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.

У Марганецькій та Червоногригорівській громадах обласна влада ще з’ясовує масштаби руйнувань.

За попередньою інформацією, там минулося без постраждалих.

У Покровській громаді Синельниківського району через атаку загорілися склади сільгосппідприємства.

Вогнеборці полум’я загасили. Люди, зазначає керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, залишилися неушкодженими.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 223-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко