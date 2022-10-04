Потужний обстріл Нікополя: поранено чотирьох чоловіків, місто залишилося без води
Уночі 4 жовтня російські війська обстріляли Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.
Найбільше постраждав Нікополь, куди прилетіли близько 30 снарядів із Градів та важкої артилерії.
Поранено чотирьох чоловіків – їм 28, 48, 50 та 66 років. Двоє з них перебувають у лікарні.
Окупанти за ніч понівечили понад 30 багатоповерхових та приватних будинків.
В одній із багатоповерхівок зруйновано чотири квартири.
Через те, що росіяни пошкодили електромережі насосної станції водоканалу, місто лишилося без води.
Також у Нікополі після нічного обстрілу понад сім тисяч родин – без світла.
Енергетики вже підключили електроенергію для половини з них, роботи з відновлення ліній тривають.
Обстрілами пошкоджено також школу, аптеку, промислове підприємство, зерновий елеватор, крамниці та адмінбудівлі.
У Марганецькій та Червоногригорівській громадах обласна влада ще з’ясовує масштаби руйнувань.
За попередньою інформацією, там минулося без постраждалих.
У Покровській громаді Синельниківського району через атаку загорілися склади сільгосппідприємства.
Вогнеборці полум’я загасили. Люди, зазначає керівник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, залишилися неушкодженими.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 223-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко