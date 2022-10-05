Мощный прорыв ВСУ на Юге, освобождены десятки населенных пунктов после “референдумов” — Зеленский

Октябрь, 04 в 23:17

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении сообщил о хороших новостях и с передовой, и с дипломатического фронта.

— Украинская армия осуществляет на юге нашей страны достаточно быстрое и мощное продвижение в рамках текущей оборонной операции. От российского псевдореферендума освобождены уже десятки населенных пунктов только за эту неделю. Это на Херсонщине, Харьковщине, Луганщине и Донбассе вместе, — заявил глава государства.

В частности, из военных сведений Херсонщины: от оккупанта освобождены и стабилизированы населенные пункты Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая и Малая Александровки и Давыдов Брод.

– Наши воины не останавливаются. И это только вопрос времени, когда выгоним оккупанта со всей нашей земли, – добавил президент.

В свою очередь, в ОК Юг также сообщили об успехах.

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— По результатам тщательно спланированной и блестяще реализуемой военной операции по освобождению территорий Херсонщины из-под оккупации, нашими подразделениями освобожден, закреплен и восстановлен государственный флаг Украины в населенных пунктах Бериславского района: Любимовка, Крещеновка, Золотая Балка, Беляевка, Украинка, Большая Александровка, Малая Александровка, Давыдов Брод, – говорится в сообщении.

Также он сообщил, что провел серию важных переговоров с премьер-министром Индии Нарендром Моди, лидером политической силы Братья Италии Джорджей Мэлони и президентом США Джо Байденом.

— В целом я отметил, что успехи наших военных – все успехи в возвращении свободы нашим людям – это наши общие успехи, это наши общие победы. Благодаря единству Украины, США и всем нашим партнерам в свободном мире свобода сегодня имеет высшую силу за десятки лет и демонстрирует конкретные победы в противостоянии с тиранией, — говорит президент.

Кроме того, Зеленский сообщил о заявлении Байдена, что наши военные вдохновляют весь мир.

– Наш народ вдохновляет весь мир. И это действительно так: наша победа в этой войне покажет, как много Украина может дать глобальной крепости свободы, глобальной крепости демократии, — говорит глава государства.

В частности, Зеленский напомнил, что “подписал указ о признании ничтожными всех указов президента РФ и всех актов, принятых во исполнение этих указов для попыток аннексии территории Украины от 2014 года и по сей день”.