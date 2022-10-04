Октябрь, 04 в 16:37

Президент Украины Владимир Зеленский официально признал ничтожными указы российского диктатора Владимира Путина об “отделении” украинских территорий.

На сайте украинского лидера появился соответствующий указ №687 О ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.

Речь идет о пяти указах кремлевского диктатора:

Сейчас смотрят

от 17 марта 2014 года №147, который касается аннексии украинского полуострова Крым после проведенного там псевдореферендума (а именно признания “независимости” полуострова);

от 21 февраля 2022 года №71 – о признании так называемой “независимости” террористического формирования “ДНР”;

от 21 февраля 2022 года №72 – о признании террористического формирования “ЛНР”;

от 29 сентября 2022 года №685 – о признании “независимости” Запорожской области Украины после фейкового “референдума”;

от 29 сентября 2022 года №686 – аналогичный указ о признании “независимости” Херсонской области.

В указе Владимира Зеленского эти документы Кремля признаются ничтожными – не порождающими никаких юридических последствий.

Также ничтожными признаны любые решения, акты и договоры, принятые на основании этих указов главы РФ.

Зеленский подчеркнул, что территория Украины является целостной и неприкосновенной в пределах международно признанных границ по состоянию на 1991 год. И суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.

Президент также напомнил о суверенном праве нашего государства на восстановление и сохранение территориальной целостности.

Как известно, 30 сентября Владимир Путин объявил об аннексии временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

В ответ Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, согласно которому Украина не будет проводить переговоры с РФ, пока ее президентом остается Путин.