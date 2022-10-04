Зеленский признал ничтожными указы Путина по оккупированным территориям Украины
Президент Украины Владимир Зеленский официально признал ничтожными указы российского диктатора Владимира Путина об “отделении” украинских территорий.
На сайте украинского лидера появился соответствующий указ №687 О ничтожности актов, нарушающих суверенитет и территориальную целостность Украины.
Речь идет о пяти указах кремлевского диктатора:
- от 17 марта 2014 года №147, который касается аннексии украинского полуострова Крым после проведенного там псевдореферендума (а именно признания “независимости” полуострова);
- от 21 февраля 2022 года №71 – о признании так называемой “независимости” террористического формирования “ДНР”;
- от 21 февраля 2022 года №72 – о признании террористического формирования “ЛНР”;
- от 29 сентября 2022 года №685 – о признании “независимости” Запорожской области Украины после фейкового “референдума”;
- от 29 сентября 2022 года №686 – аналогичный указ о признании “независимости” Херсонской области.
В указе Владимира Зеленского эти документы Кремля признаются ничтожными – не порождающими никаких юридических последствий.
Также ничтожными признаны любые решения, акты и договоры, принятые на основании этих указов главы РФ.
Зеленский подчеркнул, что территория Украины является целостной и неприкосновенной в пределах международно признанных границ по состоянию на 1991 год. И суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию.
Президент также напомнил о суверенном праве нашего государства на восстановление и сохранение территориальной целостности.
Как известно, 30 сентября Владимир Путин объявил об аннексии временно оккупированных территорий Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
В ответ Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, согласно которому Украина не будет проводить переговоры с РФ, пока ее президентом остается Путин.