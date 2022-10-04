Октябрь, 04 в 15:59

Военный эксперт Олег Жданов в интервью Фактам ICTV рассказал о возможных дальнейших наступательных операциях наших войск и текущей ситуации на фронте.

Также он прокомментировал очередной ядерный шантаж россиян – выход из базы подводной атомной лодки.

– Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина будет возвращать Крым оружием. Хотя раньше у украинской власти была другая риторика относительно полуострова. Чем обусловлены подобные изменения? И как это может происходить?

Сейчас смотрят

– Если так случится, что во время выполнения операции будет смена политического руководства в России, мы можем в любой момент перейти к дипломатическому пути или комбинированному. Дипломатия вместе с военным.

Но сегодня сложились обстоятельства так, что мы выбираем самый эффективный – это военный путь освобождения нашей территории.

Я думаю, Крымский мост в любом случае должен быть поврежден. Необязательно разрушен, но поврежден. Чтобы он перестал выполнять свою основную функцию.

Возьмем, например, ситуацию с Антоновским мостом. Пешком его еще можно пройти, но техника и вооружение по этому мосту уже не проедут.

Нам нужно перекрыть эту артерию поставок для российских войск на территорию Крыма. А наши войска на полуостров будут заходить, как обычно, по суше. А может быть, будем проводить еще и морскую десантную операцию. Здесь уже как решит Генеральный штаб.

– Освобождение Левобережной Херсонщины и форсирование Днепра — в чем главные сложности и как ВСУ смогут выбить оттуда врага?

– Здесь есть свои особенности местности. Когда мы возьмем Херсон и выйдем полностью на Днепр, у нас появится возможность огневого контроля вглубь до 60 км на левом берегу.

Мы сможем обеспечить переправу наших войск на левый берег Днепра без поражения со стороны Российской Федерации. Сможем прикрывать их от российской артиллерии и авиации.

И то, что Россия сегодня стянула на линию фронта 203-мм пушки Пион, ей не поможет. У них ведь дальность 37 км.

Мы побеждаем в дальности артиллерийского огня почти вдвое. Поэтому у нас есть возможность обеспечить форсирование Днепра нашими войсками. Практически без огневого влияния со стороны РФ.

– Говорят, РФ может сдать Луганщину, чтобы удержать Донбасс, Запорожье и Херсонщину. Насколько такое развитие событий реально?

– На мой взгляд, Херсонщина и Запорожье для РФ сегодня более ценны, чем Донецк и Луганск. Дело в том, что Запорожье и Херсонщина – это ключ к Крыму. Как только мы выбиваем российские войска с правого берега Днепра, Мелитополь полностью под нашим огневым контролем.

Если мы начинаем наступление на Мелитополь, то можем освободить и Запорожскую атомную станцию ​​и оставить оккупантов без электричества. Освободив Каховку, мы перекрываем воду в Крым. А выходом на побережье Черного моря мы перекрываем Перекоп.

А дальше можем входить в Крым. Поэтому Херсонская и Запорожская области сегодня стратегически для России более важны, чем Донецкая и Луганская.

– Какова вероятность наступления со стороны Беларуси и прогнозы развития такой ситуации?

– 20 тыс. (мобилизованные россияне, которых РФ отправляет в Беларусь. – Ред.) ничего не решают, это – подготовительная команда. Там все контракты на восстановление или реконструкцию железнодорожной инфраструктуры на два месяца. То есть где-то до декабря.

Но если они смогут перебросить в Беларусь еще 100 тыс. человек и создать там 120-тысячную группировку и вооружить ее, тогда мы можем говорить о реальной угрозе повторного вторжения российских войск с территории Беларуси.

Это возможно не раньше декабря. Также следует понимать, что сегодня такого вторжения, как было 24 февраля, уже не будет. Никто не даст вторгаться.

Мы будем сопротивляться, начиная с линии государственной границы. И белорусы должны осознавать, что мы будем наносить огневое поражение противнику, который будет пытаться вторгнуться на всю глубину досягаемости наших огневых средств.

Поэтому, если будет вторая попытка вторжения, война начнется на территории Беларуси.

– Разведка НАТО сообщает об исчезновении с базы российской подводной атомной лодки, и опасается, что РФ планирует впервые в истории испытать суперторпеду Посейдон, которую называют оружием Апокалипсиса. Насколько это правда?

– Это очередная игра стран — членов НАТО с РФ. Они показывают: подлодка могла выйти с базы, но она не могла исчезнуть. В этом же сообщении США говорят, что выяснят, куда направляется эта лодка.

Поэтому нет никакого “исчезновения”. На самом деле они просто дают понять Москве, что четко и жестко контролируют передвижение любых носителей ядерного оружия РФ.

Сделать это незаметно сегодня – невозможно, поверьте. Все носители, особенно такие стратегические, как подводные атомные лодки, на жестком контроле. Все места хранения ядерного оружия — тоже.