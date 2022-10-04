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Факти / Україна

РФ може здати “Л/ДНР”, щоб утримати Херсонську та Запорізьку області – Жданов

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Олег Жданов

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що росіяни можуть здати Донецьк та Луганськ, щоб спробувати якось утримати Херсонську та Запорізьку області, які є ключем до тимчасово окупованого Кримського півострова.

Про це він сказав у ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

– На мій погляд, Херсонщина та Запоріжжя для РФ сьогодні цінніші, ніж Донецьк та Луганськ. Справа в тому, що Запоріжжя та Херсонщина – це ключ до Криму. Щойно ми вибиваємо російські війська з правого берега Дніпра, Мелітополь повністю під нашим вогневим контролем, – пояснив експерт.

Він додав, що якщо Збройні сили розпочнуть наступ на Мелітополь, Україна зможе звільнити і Запорізьку атомну станцію, внаслідок чого окупанти залишаться без електрики.

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– Звільнивши Каховку, ми перекриваємо воду до Криму. А виходом на узбережжя Чорного моря ми перекриваємо Перекоп. А далі можемо входити до Криму. Тому Херсонська та Запорізька області сьогодні стратегічно для Росії важливіші за Донецьку та Луганську, – резюмував Жданов.

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