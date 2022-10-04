РФ рискует потерять контроль над решающими для удержания Херсона и Крыма городами – Guardian

Октябрь, 04 в 17:49

Россия рискует потерять контроль над стратегическими городами, имеющими решающее значение для удержания временно оккупированных Херсона и Крыма, но боевые действия вдоль реки Днепр “не будут легким броском”.

Об этом со ссылкой на неназванных западных чиновников сообщает Guardian.

По мнению официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, ситуация на юге “может стать все более запутанной из-за потенциально более отчаянных российских сил, стоящих спиной к Днепру”, добавив, что российское руководство политически не сможет санкционировать отступление из Херсона.

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На вопрос, готовилась ли Россия действовать, неоднократно угрожая применением тактического ядерного оружия, чиновник заявил, что не видел признаков или действий со стороны России, выходящих за рамки нормы.

Собеседники указали изданию, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг призывы чеченских лидеров применить такое оружие, заявив, что прибегать к эмоциям неправильно.

Давая одну из своих самых оптимистичных оценок военного баланса, западные официальные лица заявили, что Украина в данный момент диктует оперативный темп. Они сомневаются, что у России есть какие-либо амбиции или способность вернуться к наступлению.

– Украинские командиры на юге и востоке создают проблемы для российской цепочки командования быстрее, чем россияне могут эффективно отреагировать, – сказал чиновник.

Они также сомневаются в способности 300 000 российских призывников изменить военный баланс, указывая на важность теплой погоды, одежды и логистики.

– В настоящее время вы видели видеоролики о том, как российские новобранцы разжигают костры в полях при минус 5°C ночью – это не будет ситуацией, когда у вас будет высокий боевой дух зимой, – отмечают чиновники.

Западные официальные лица подчеркнули прогресс, достигнутый украинскими войсками на юге вдоль реки Днепр, с началом создания потенциально смертельного котла, содержащего 20 000 российских военнослужащих, оказавшихся в ловушке на западном берегу реки. Но они предупредили, что, поскольку украинские силы продвигаются на юг вдоль реки, они потенциально могут подвергнуться артиллерийскому обстрелу со стороны российских войск, которые находятся на другом берегу реки.

– Это не будет легкой прогулкой по неограниченным территориям. Мы считаем маловероятным, что российское руководство санкционирует полный уход из Херсона по политическим причинам, – сказали чиновники.

Официальные лица заявили, что город Новая Каховка, расположенный примерно в 50 км от наиболее передовых украинских войск, представляет собой “критическую проблему для боеспособности российских войск в Херсоне”. В городе есть крупный автомобильный мост, электростанция и плотина, а также канал, по которому пресная вода поступает в Крым, поэтому западные военные считают его центральным узлом коммуникаций.

– Если вы можете контролировать его, это дает вам гораздо большее военное преимущество, что подвергает риску районы Херсонской области и Крымского полуострова, – считают они.

Также западные официальные лица отметили, что стремительное отступление России на выходных на северном фронте в Лимане произошло несмотря на приказ Кремля обороняться и оставаться.

Сообщается, что российская армия “понесла большие потери от артиллерийского огня, когда они пытались уйти из города на восток. Так как это часть якобы недавно аннексированного Донбасса, отказ от этих территорий – это именно то, чего Кремль не хотел”.