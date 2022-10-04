Октябрь, 04 в 11:56

Днем 4 октября в Вознесенске Николаевской области прогремел взрыв.

Информацию об этом подтвердили местные власти.

В момент взрыва приложение Воздушная тревога не сработало, однако сирены в общине прозвучали.

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Пока официальные лица выясняют информацию о пострадавших, местные Telegram-каналы со ссылкой на сообщение от теробороны Южноукраинска сообщают, что раненые, по предварительным данным, есть.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 223-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Городская власть Вознесенска