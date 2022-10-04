В Вознесенске раздался взрыв. Могут быть раненые
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Днем 4 октября в Вознесенске Николаевской области прогремел взрыв.
Информацию об этом подтвердили местные власти.
В момент взрыва приложение Воздушная тревога не сработало, однако сирены в общине прозвучали.
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Пока официальные лица выясняют информацию о пострадавших, местные Telegram-каналы со ссылкой на сообщение от теробороны Южноукраинска сообщают, что раненые, по предварительным данным, есть.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 223-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Городская власть Вознесенска