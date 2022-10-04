У Вознесенську пролунав вибух. Можуть бути поранені
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Удень 4 жовтня у Вознесенську Миколаївської області пролунав вибух.
Інформацію про це підтвердила місцева влада.
У момент вибуху додаток Повітряна тривога не спрацював, однак сирени в громаді пролунали.
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Поки офіційні особи з’ясовують інформацію про постраждалих, місцеві Telegram-канали з посиланням на повідомлення від тероборони Южноукраїнська повідомляють, що поранені, за попередніми даними, є.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 223-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Міська влада Вознесенська