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Факти / Україна

У Вознесенську пролунав вибух. Можуть бути поранені

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
У Вознесенську пролунав вибух. Можуть бути поранені
Фото: Depositphotos

Удень 4 жовтня у Вознесенську Миколаївської області пролунав вибух.

Інформацію про це підтвердила місцева влада.

У момент вибуху додаток Повітряна тривога не спрацював, однак сирени в громаді пролунали.

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Поки офіційні особи з’ясовують інформацію про постраждалих, місцеві Telegram-канали з посиланням на повідомлення від тероборони Южноукраїнська повідомляють, що поранені, за попередніми даними, є.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 223-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міська влада Вознесенська

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