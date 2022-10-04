У Вознесенську пролунав вибух. Можуть бути поранені

Жовтень, 04 в 11:56

Удень 4 жовтня у Вознесенську Миколаївської області пролунав вибух.

Інформацію про це підтвердила місцева влада.

У момент вибуху додаток Повітряна тривога не спрацював, однак сирени в громаді пролунали.

Зараз дивляться

Поки офіційні особи з’ясовують інформацію про постраждалих, місцеві Telegram-канали з посиланням на повідомлення від тероборони Южноукраїнська повідомляють, що поранені, за попередніми даними, є.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 223-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Міська влада Вознесенська