Октябрь, 04 в 15:59

Украина обсуждает с Соединенными Штатами Америки вопрос предоставления оружия, в частности ракет, большего радиуса действия.

Об этом сообщила в эфире американского телеканала CNN посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она отметила, что поддержка Вашингтона станет важной частью победы Украины в развязанной РФ полномасштабной войне.

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– Мы всегда благодарны нашим американским партнерам за все, что получили сегодня. И мы обсуждаем все виды вооружения. Мы всегда говорили, что нам нужно вооружение с большим радиусом действия. Переговоры сейчас продолжаются, – подчеркнула посол.

“We are trying to liberate our own territories and defend our homes.” Ukraine’s ambassador to the US @OMarkarova talks to @wolfblitzer about the country’s latest efforts to defend from Russia. Watch here: pic.twitter.com/pyP4cX49Gp — CNN (@CNN) October 3, 2022

Маркарова объяснила, что в освобожденных населенных пунктах выявлены многочисленные факты зверств и преступлений войск РФ, поэтому нужно как можно скорее деоккупировать все территории. А один из ключевых элементов этого – удары по тылам врага в пределах Украины.

Маркарова уточнила, что Украина надеется на положительное решение США по вопросу дальнобойного вооружения.

– Мы покажем не только его эффективное применение, но и как ответственно его будут использовать, – заявила она.

Отвечая на вопрос, предоставит ли Киев право Вашингтону контролировать выбор целей в случае поставок дальнобойных ракет, Маркарова сообщила, что Украина тесно сотрудничает со странами-партнерами.

– Наши министры обороны и главнокомандующие проводят регулярные беседы. Обсуждения происходят также на базе Рамштайн, где мы делимся большим количеством информации. Поэтому я не думаю, что между нашими двумя странами есть какое-то недоразумение, — проинформировала посол.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что Украина просит США передать дальнобойные ракеты ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 300 км. При этом Киев готов согласовывать цели, по которым будут запущены эти ракеты.

Посредством такого компромисса Украина хочет преодолеть сопротивление администрации Джо Байдена, в которой опасаются возможной эскалации. Предложение контроля целей фактически позволит США запрещать удары по территории РФ.

Американские баллистические ракеты ATACMS примерно в четыре раза превышают дальность тех ракет для систем HIMARS, которые Вашингтон уже предоставил Украине.

Как известно, 1 октября вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины, в рамках которого наше государство может ожидать поставки еще большего количества оружия.

28 сентября Белый дом объявил о новом пакете военной помощи для Украины в размере $1,1 млрд, в который войдут еще 18 систем HIMARS.