Украина обсуждает с Соединенными Штатами Америки вопрос предоставления оружия, в частности ракет, большего радиуса действия.

Об этом сообщила в эфире американского телеканала CNN посол Украины в США Оксана Маркарова.

Она отметила, что поддержка Вашингтона станет важной частью победы Украины в развязанной РФ полномасштабной войне.

“We are trying to liberate our own territories and defend our homes.” Ukraine’s ambassador to the US @OMarkarova talks to @wolfblitzer about the country’s latest efforts to defend from Russia. Watch here: pic.twitter.com/pyP4cX49Gp

— CNN (@CNN) October 3, 2022