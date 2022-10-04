Жовтень, 04 в 15:59

Україна наразі обговорює зі Сполученими Штатами Америки питання надання зброї, зокрема ракет, більшого радіусу дії.

Про це поінформувала в ефірі американського телеканалу CNN посол України в США Оксана Маркарова.

Вона зазначила, що підтримка Вашингтона буде важливою частиною перемоги України у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

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– Ми завжди вдячні нашим американським партнерам за все, що отримали на сьогодні. І ми обговорюємо всі види озброєння. Ми завжди говорили, що нам потрібне озброєння з великим радіусом дії. Перемовини зараз тривають, – наголосила посол.

“We are trying to liberate our own territories and defend our homes.” Ukraine’s ambassador to the US @OMarkarova talks to @wolfblitzer about the country’s latest efforts to defend from Russia. Watch here: pic.twitter.com/pyP4cX49Gp — CNN (@CNN) October 3, 2022

Маркарова пояснила, що у звільнених населених пунктах виявлені численні факти звірств та злочинів військ РФ, тому потрібно якнайшвидше деокупувати всі території. А один із ключових елементів цього – удари по тилах ворога в межах України.

Маркарова уточнила, що Україна сподівається на позитивне рішення США в питанні далекобійного озброєння.

– Ми покажемо не лише його ефективне застосування, а й як відповідально його будуть використовувати, – заявила вона.

Відповідаючи на запитання, чи надасть Київ право Вашингтону контролювати вибір цілей у разі постачання далекобійних ракет, Маркарова повідомила, що Україна тісно співпрацює з країнами-партнерами.

– Наші міністри оборони і головнокомандувачі проводять регулярні бесіди. Обговорення відбуваються також на базі Рамштайн, де ми ділимося великою кількістю інформації. Тож я не думаю, що між нашими двома країнами є якесь непорозуміння, – поінформувала посол.

Напередодні телеканал CNN із посиланням на джерела повідомляв, що Україна просить США передати далекобійні ракети ATACMS, здатні вражати цілі на відстані 300 км. При цьому Київ готовий узгоджувати цілі, по який будуть запущені ці ракети.

За допомогою такого компромісу Україна хоче подолати опір адміністрації Джо Байдена, в якій побоюються можливої ескалації. Пропозиція контролю цілей фактично дасть США можливість забороняти удари по території РФ.

Американські балістичні ракети ATACMS приблизно в чотири рази перевищують дальність тих ракет для систем HIMARS, які Вашингтон уже надав Україні.

Як відомо, 1 жовтня набув чинності закон США про лендліз для України, в рамках якого наша держава може очікувати постачання ще більшої кількості зброї.

28 вересня Білий дім оголосив про новий пакет військової допомоги для України у розмірі $1,1 млрд, куди увійдуть ще 18 систем HIMARS.