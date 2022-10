Україна наразі обговорює зі Сполученими Штатами Америки питання надання зброї, зокрема ракет, більшого радіусу дії.

Про це поінформувала в ефірі американського телеканалу CNN посол України в США Оксана Маркарова.

Вона зазначила, що підтримка Вашингтона буде важливою частиною перемоги України у розв’язаній РФ повномасштабній війні.

“We are trying to liberate our own territories and defend our homes.” Ukraine’s ambassador to the US @OMarkarova talks to @wolfblitzer about the country’s latest efforts to defend from Russia. Watch here: pic.twitter.com/pyP4cX49Gp

— CNN (@CNN) October 3, 2022