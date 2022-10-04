Украина начала достигать стратегических целей в войне с РФ — Пентагон

Октябрь, 04 в 7:36

Украинским силам сейчас удается достигать своих стратегических целей в войне. Они ведут контрнаступление на Харьковском, Донбасском и Херсонском направлениях.

Об этом заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Валландер.

По ее словам, освобождение Лимана от оккупантов существенно повлияет на способность России перемещать и обеспечивать свои силы на передовой.

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Также, по мнению Валландер, еще одна цель Украины – вытеснить российские войска на левый берег Днепра в Херсонской области.

Для России это будет значительным поражением, потому что еще больше отдаляет ее стремление захватить Одессу, о чем она заявляла ранее. В то же время Украина обеспечивает лучшую оборонную позицию для уменьшения интенсивности ожесточенных боев в течение зимы.

– Сейчас Украина, похоже, на пути достижения всех этих стратегических целей. Но подчеркну, что это требует продолжения военной помощи со стороны США и международного сообщества, – добавила представитель Пентагона.

К слову, на днях СМИ сообщили, что США готовы выделять для Украины по $1,5 млрд ежемесячно как финансовую поддержку.

Также Штаты убеждают Евросоюз выделять аналогичные суммы в такие же периоды.

Источник: Центр стратегических и международных исследований