Україна почала досягати стратегічних цілей у війні з РФ – Пентагон

Жовтень, 04 в 7:36

Українським силам наразі вдається досягати своїх стратегічних цілей у війні. Вони ведуть контрнаступ на Харківському, Донбаському й Херсонському напрямках.

Про це заявила помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Валландер.

За її словами, звільнення Лиману від окупантів суттєво вплине на здатність Росії переміщувати й забезпечувати свої сили на передовій.

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Також, на думку Валландер, ще одна ціль України – витіснити російські війська на лівий берег Дніпра на Херсонщині.

Для Росії це буде значною поразкою, бо ще більше віддаляє її прагнення захопити Одесу, про що вона заявляла раніше. Водночас Україні це забезпечує кращу оборонну позицію для зменшення інтенсивності запеклих боїв протягом зими.

– Зараз Україна, схоже, на шляху досягнення всіх цих стратегічних цілей. Але наголошу, що це вимагає продовження військової допомоги з боку США та міжнародної спільноти, – додала представниця Пентагону.

До слова, днями ЗМІ повідомили, що США готові виділяти для України по $1,5 млрд щомісяця як фінансову підтримку.

Також Штати переконують Євросоюз виділяти аналогічні суми у такі самі періоди.

Джерело: Центр стратегічних і міжнародних досліджень