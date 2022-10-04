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Факты / Україна

Ядерный шантаж РФ является попыткой склонить Украину к переговорам на условиях Кремля – ЦПД

Малиновская Ангелина, редактор ленты
ядерна зброя
Фото: Dreamstime

Центр противодействия дезинформации предупреждает, что Россия и дальше будет усиливать ядерный шантаж, поэтому существует большая вероятность разного рода провокаций со стороны страны-агрессора.

В последние дни иностранные СМИ распространяют информацию из секретных источников о том, что Россия, возможно, планирует применить ядерное оружие.

Изначально итальянская газета La Repubblica проинформировала, что российская “подлодка с ядерными боеголовками вышла на испытания”. Затем в The Times сообщили, что “президент РФ Владимир Путин приказывает отправить в Украину ядерный военный поезд”.

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Вместе с тем, в Twitter разные пользователи распространяют видео того, какой эффект будет иметь точечное использование ядерного оружия Россией по линии фронта.

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– Еще в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины РФ привела ядерные силы в состояние особого боевого дежурства. Показательная демонстрация России готовности в любой момент нанести ядерный удар по территории Украины – очередная стадия информационного терроризма, устроенного РФ, чтобы склонить Украину к переговорам на условиях Кремля, — говорится в сообщении ЦПД.

Источник: ЦПД

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