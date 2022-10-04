Ядерний шантаж РФ є спробою схилити Україну до переговорів на умовах Кремля – ЦПД

Жовтень, 04 в 16:56

Центр протидії дезінформації попереджає, що Росія й надалі посилюватиме ядерний шантаж, тому існує велика ймовірність різного роду провокацій з боку країни-агресора.

Останніми днями іноземні ЗМІ поширюють інформацію з таємних джерел про те, що Росія, можливо, планує застосувати ядерну зброю.

Спочатку італійська газета La Repubblica проінформувала, що російський “підводний човен з ядерними боєголовками вийшов на випробування”. Потім у The Times повідомили, що “президент РФ Володимир Путін наказує відправити в Україну ядерний військовий потяг”.

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Водночас у Twitter різні користувачі поширюють відео того, який ефект матиме точкове використання ядерної зброї Росією по лінії фронту.

– Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України РФ привела ядерні сили у стан особливого бойового чергування. Показова демонстрація Росії готовності будь-якої миті завдати ядерного удару по території України – чергова стадія інформаційного тероризму, влаштованого РФ, щоб схилити Україну до перемовин на умовах Кремля, – йдеться у повідомленні ЦПД.

Джерело: ЦПД