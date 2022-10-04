Есть новые освобожденные населенные пункты: Зеленский об успехах ВСУ на фронте

Октябрь, 04 в 0:01

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении сообщил, что есть новые освобожденные населенные пункты в нескольких областях.

– Продолжаются жесткие боевые действия на многих участках фронта. Но перспектива этих боевых действий остается очевидной – все больше оккупантов пытаются убежать, все больше потерь понесет вражеская армия, все большее понимание того, что Россия совершила ошибку, пойдя войной против Украины. Невозможно победить народ, сохраняющий единство и знающий, за что воюет, — заявляет глава государства.

Также он сообщил, что всего с сентября освобождено 450 населенных пунктов в одной только Харьковской области.

— Возобновляется работа транспорта, почты, полиции, нормальная поставка воды, газа, электричества – настолько, насколько это возможно. После оккупантов осталось много заминированных участков, много растяжек, почти вся инфраструктура разрушена. Ущерб колоссальный, — говорит глава государства.