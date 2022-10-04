Є нові звільнені населені пункти: Зеленський про успіхи ЗСУ на фронті
Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив, що є нові звільнені населені пункти в кількох областях.
– Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту. Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною – дедалі більше окупантів намагаються втекти, дедалі більше втрат зазнає ворожа армія, дедалі більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює, – заявляє голова держави.
Також він повідомив, що загалом з вересня звільнено 450 населених пунктів в одній лише Харківській області.
– Відновлюється робота транспорту, пошти, поліції, нормальне постачання води, газу, електрики – настільки, наскільки це можливо. Після окупантів залишилося багато замінованих ділянок, багато розтяжок, майже вся інфраструктура зруйнована. Збитки колосальні, – каже голова держави.