Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Є нові звільнені населені пункти: Зеленський про успіхи ЗСУ на фронті

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні повідомив, що є нові звільнені населені пункти в кількох областях.

– Тривають жорсткі бойові дії на багатьох ділянках фронту. Але перспектива цих бойових дій залишається очевидною – дедалі більше окупантів намагаються втекти, дедалі більше втрат зазнає ворожа армія, дедалі більше розуміння того, що Росія зробила помилку, пішовши війною проти України. Неможливо перемогти народ, який зберігає єдність і знає, за що воює, – заявляє голова держави.

Також він повідомив, що загалом з вересня звільнено 450 населених пунктів в одній лише Харківській області.

Зараз дивляться

– Відновлюється робота транспорту, пошти, поліції, нормальне постачання води, газу, електрики – настільки, наскільки це можливо. Після окупантів залишилося багато замінованих ділянок, багато розтяжок, майже вся інфраструктура зруйнована. Збитки колосальні, – каже голова держави.

Читайте
Жителі звільненого Лиману зі сльозами на очах зустрічають ЗСУ: зворушливі кадри

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка