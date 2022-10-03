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Факты / Україна / Общество

Жители освобожденного Лимана со слезами на глазах встречают ВСУ: трогательные кадры

Валентина Летяк, редактор ленты
Лиман міськрада

В зачищенном от российских войск Лимане Донецкой области жители населенного пункта со слезами радости встречают освободителей.

– Все будет хорошо, не волнуйтесь! – говорит военный ВСУ двум пенсионеркам, вышедшим навстречу украинским защитникам.

Ранее журналист немецкого издания Bild, посетивший Лиман после освобождения, рассказал, что на его улицах лежат погибшие российские солдаты, однако и местных жителей здесь почти нет – это как город-призрак.

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По его словам, в городе почти все разрушено, на блокпостах по-прежнему лежат старые российские пропагандистские газеты за 22 сентября с рекламой псевдореферендума.

В Лиман еще никого не пускают, потому что здесь все еще опасно.

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Фото: Лиман міськрада

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