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Факти / Україна

Звільнений із російського полону Мурашов не зможе очолювати ЗАЕС – МАГАТЕ

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Гендиректор Запорізької АЕС (ЗАЕС) Ігор Мурашов

Оскільки гендиректор ЗАЕС Ігор Мурашов перебуває на території, підконтрольній Україні, то він не може виконувати свої функції на Запорізькій АЕС.

Про це заявили в МАГАТЕ та додали, що наразі невідомо, кого окупанти влаштують на цю посаду.

У організації нагадали, що вчора Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі привітав звільнення Ігоря Мурашова, після отримання підтвердження того, що той успішно повернувся до своєї сім’ї.

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У МАГАТЕ нагадали, що генеральний директор ЗАЕС несе відповідальність за забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки станції, і його відсутність на робочому місці таким чином мала негайний і серйозний вплив на прийняття рішень щодо забезпечення безпеки та захищеності станції.

– МАГАТЕ розуміє, що Мурашов зараз перебуває зі своєю сім’єю на території, підконтрольній Україні, і не зможе продовжувати виконувати свої обов’язки на ЗАЕС. Хто замінить його на цій посаді, поки що незрозуміло, – йдеться у повідомленні.

У агентстві додали, що експерти МАГАТЕ, присутні на ЗАЕС, повідомили, що сьогодні завершилися ремонтні роботи на зрошувальному ставку в районі 5-го і 6-го енергоблоків, який був пошкоджений в результаті обстрілу 20 вересня. З суботи, 1 жовтня, повідомлень про обстріли в районі ЗАЕС не надходило.

Нагадаємо, наприкінці цього тижня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Київ, а потім Москву для продовження консультацій, спрямованих на якнайшвидше узгодження та запровадження захисної зони ядерної та фізичної ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

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Джерело: IAEA

Фото: Енергоатом

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