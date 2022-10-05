Жовтень, 04 в 22:59

Оскільки гендиректор ЗАЕС Ігор Мурашов перебуває на території, підконтрольній Україні, то він не може виконувати свої функції на Запорізькій АЕС.

Про це заявили в МАГАТЕ та додали, що наразі невідомо, кого окупанти влаштують на цю посаду.

У організації нагадали, що вчора Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі привітав звільнення Ігоря Мурашова, після отримання підтвердження того, що той успішно повернувся до своєї сім’ї.

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У МАГАТЕ нагадали, що генеральний директор ЗАЕС несе відповідальність за забезпечення ядерної та фізичної ядерної безпеки станції, і його відсутність на робочому місці таким чином мала негайний і серйозний вплив на прийняття рішень щодо забезпечення безпеки та захищеності станції.

– МАГАТЕ розуміє, що Мурашов зараз перебуває зі своєю сім’єю на території, підконтрольній Україні, і не зможе продовжувати виконувати свої обов’язки на ЗАЕС. Хто замінить його на цій посаді, поки що незрозуміло, – йдеться у повідомленні.

У агентстві додали, що експерти МАГАТЕ, присутні на ЗАЕС, повідомили, що сьогодні завершилися ремонтні роботи на зрошувальному ставку в районі 5-го і 6-го енергоблоків, який був пошкоджений в результаті обстрілу 20 вересня. З суботи, 1 жовтня, повідомлень про обстріли в районі ЗАЕС не надходило.

Нагадаємо, наприкінці цього тижня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає Київ, а потім Москву для продовження консультацій, спрямованих на якнайшвидше узгодження та запровадження захисної зони ядерної та фізичної ядерної безпеки навколо ЗАЕС.

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Джерело: IAEA

Фото: Енергоатом