Октябрь, 02 в 8:36

На следующей неделе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитом в Москву и Киев.

Ожидается, что он проведет переговоры о создании зоны ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

В МАГАТЭ заявили, что Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на скорейшее согласование и внедрение такой зоны вокруг ЗАЭС.

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Напомним, в начале сентября Рафаэль Гросси заявил, что работа Запорожской АЭС не должна находиться под постоянной угрозой из-за обстрелов.

Он подчеркнул, что необходимо немедленно согласовать зону ядерной безопасности и защиты (NSSPZ).

15 сентября Совет руководителей Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию, в которой призывал российских захватчиков покинуть Запорожскую АЭС и все украинские ядерные объекты.

Документ предложили Канада и Польша от имени Украины, которая не входит в правление.

Резолюция призывает россиян немедленно прекратить все действия против и на Запорожской АЭС и других ядерных объектах в Украине.

Источник: МАГАТЭ