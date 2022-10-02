Гендиректор МАГАТЭ Гросси собирается посетить Киев и Москву
На следующей неделе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитом в Москву и Киев.
Ожидается, что он проведет переговоры о создании зоны ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.
В МАГАТЭ заявили, что Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на скорейшее согласование и внедрение такой зоны вокруг ЗАЭС.
Напомним, в начале сентября Рафаэль Гросси заявил, что работа Запорожской АЭС не должна находиться под постоянной угрозой из-за обстрелов.
Он подчеркнул, что необходимо немедленно согласовать зону ядерной безопасности и защиты (NSSPZ).
15 сентября Совет руководителей Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию, в которой призывал российских захватчиков покинуть Запорожскую АЭС и все украинские ядерные объекты.
Документ предложили Канада и Польша от имени Украины, которая не входит в правление.
Резолюция призывает россиян немедленно прекратить все действия против и на Запорожской АЭС и других ядерных объектах в Украине.
Источник: МАГАТЭ