Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Гендиректор МАГАТЭ Гросси собирается посетить Киев и Москву

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Рафаель Гроссі
Фото: Getty Images

На следующей неделе генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет с визитом в Москву и Киев.

Ожидается, что он проведет переговоры о создании зоны ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции.

В МАГАТЭ заявили, что Гросси продолжает свои консультации и другие усилия, направленные на скорейшее согласование и внедрение такой зоны вокруг ЗАЭС.

Сейчас смотрят

Напомним, в начале сентября Рафаэль Гросси заявил, что работа Запорожской АЭС не должна находиться под постоянной угрозой из-за обстрелов.

Он подчеркнул, что необходимо немедленно согласовать зону ядерной безопасности и защиты (NSSPZ).

15 сентября Совет руководителей Международного агентства по атомной энергии принял резолюцию, в которой призывал российских захватчиков покинуть Запорожскую АЭС и все украинские ядерные объекты.

Документ предложили Канада и Польша от имени Украины, которая не входит в правление.

Резолюция призывает россиян немедленно прекратить все действия против и на Запорожской АЭС и других ядерных объектах в Украине.

Источник: МАГАТЭ

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка